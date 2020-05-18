Пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка допросят в суде по делу о потере Крыма. Такое решение принял Апелляционный суд Киева, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Виталий Сердюк.

"Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Яценюка и П.Порошенко по делу о потере Крыма. Заседание назначено на 11:00, 15.06.2020, - говорится в сообщении.

Также адвокат напомнил, что во время допроса тогда еще действующего президента Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича у защиты подсудимого было более 130 вопросов к главе государства.

"Однако, не было дано возможности задать большую часть из них", - написал Сердюк.

Напомним, допрос Петра Порошенко по делу о госизмене Януковича состоялся 21 февраля 2018 года.

Также мы сообщали, что 12 мая, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана на два месяца - до 10 июля.