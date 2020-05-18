На заседаниях Трехсторонней контактной группы представители Киева хотят видеть переселенцев, которых можно легко "замерить", а именно – священников, спортсменов и журналистов.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

"Эти люди должны подпадать под критерии, что они из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии", - сказал он.

При этом, утверждает Резников, это должны быть люди, которых будет легко "замерить".

"Это священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта", - уточнил он.

Напомним, следующие переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, в которых возможно будут участвовать и переселенцы, состоятся 27 мая. Во время встречи стороны рассмотрят проект регламента, согласно которому будут реализованы решения Трехсторонней контактной группы.

Также "Страна" писала, что по словам замглавы делегации в ТКГ Алексея Резникова, депутатов из разных фракций Верховной Рады хотят пригласить принять участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.