Бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта запечатлели камеры впервые после его досрочного освобождения из-за коронавируса - и он уже пренебрегает карантином.

Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Dailymail.

Как сообщается, на одном из снимков фотографы зафиксировали следящее устройство-браслет, прикрепленноый к лодыжке 71-летнего мужчины, во время его встречи с семьей в пригороде Вирджинии в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг.

Манафорт был выпущен на свободу в среду после того, как его адвокаты настаивали на том, что он был особенно уязвим для коронавируса сидя за решеткой, учитывая его возраст и целый ряд жалоб на здоровье, которые требуют 11 различных лекарств в день.

Однако, как отмечает издание, снимки показывают, что экс-помощник Трампа, похоже, не слишком беспокоится о возможном заражении при встрече со своей дочерью и внуком.

Как пишет газета, ни адвокаты Манафорта, ни Федеральное бюро тюрем не раскрыли точных сроков его освобождения за банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Пол Манафорт. Фото: dailymail.co.uk

Напомним, в марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Как известно, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Также Манафорта обвиняли в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и заговоре против США. Ранее "Страна" подробно писала о деле бывшего соратника Трампа.