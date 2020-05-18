Минздрав предложил обсудить план противоэпидемических мероприятий во время работы учреждений дошкольного образования.

Полный текст соответствующего постановления Минздрава опубликован на сайте ведомства со ссылкой на на распоряжение Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Предлагают следующие условия:

Всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру перед началом работы. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается. Измерять температуру тела детям при входе и каждые четыре часа в течение дня. Если температура тела более 37,2 С, то дети не допускаются в садик. Если температуру обнаружили течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информирования медиков и родителей. Утренняя встреча ребенка должно происходить воспитателем вне здания саду. Родители или сопровождая должны иметь защитную маску или респиратор. Ожидания на территории садика должно быть ограничено. На входе в заведение должен быть спиртосодержащий антисептик для обработки рук.

На период карантина запрещается использовать:

тканевые многоразовые полотенца;

мягкие игрушки;

ковры с длинным ворсом;

находиться в обуви в закрытом помещении.

Также рекомендуется ограничить упражнения и игры, которые предусматривают непосредственное физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества инвентаря и сенсорные занятия. Воспитателей должны обеспечить пятидневной запасом масок и дезинфекторов.

Требования по уборке помещений:

дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания занятий;

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2:00 и сразу после окончания рабочего дня / смены;

проветривания помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат течение дня;

централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Работники должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 2:00, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборка, обслуживание и т.д.;

воздерживаться от контактов с теми, кто имеют симптомы респираторных вирусных заболеваний: кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

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