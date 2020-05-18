Китай окажет финансовую помощь пострадавшим от коронавируса странам. В течение ближайших двух лет китайское правительство выделит два миллиарда долларов, которые направят на помощь государствам в борьбе с Covid-19 и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Также в планах Китая в сотрудничестве с ООН создать в республике гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических средств.

"Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", - заявил председатель КНР.

Напомним власти США работают над масштабным пакетом санкций против Китая за его якобы умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Также мы сообщали, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет надежных доказательств того, что первым источником заражения коронавирусом нового типа стал рынок в китайском Ухане.