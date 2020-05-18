В Молдове депутат от местной парламентской оппозиционной партии "Платформа DA" Юрие Реница обнародовал видео, на котором олигарх-беглец и друг Петра Порошенко Владимир Плахотнюк передает пакет президенту страны Игорю Додону. По словам Реницы, в нем находится крупная сумма денег.

Об этом 18 мая сообщает NewsMaker.

Так, на видео запечатлено, как экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов передают пакет президенту Игорю Додону. По словам Юрие Реницы, в пакете - крупная сумма денег. Он намерен жаловаться в прокуратуру страны. Также он призвал депутатов парламента поддержать инициирование процедуры отстранения президента от занимаемой должности и принятия мер по привлечению его к ответственности.

Стенограмма разговора:

Додон: Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в 5 часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты.

Плахотнюк: Отдай Косте. Он должен передать Корнелу?

Додон: Да, они между собой разберутся.

В то же время сам президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ничего не знает о содержимом пакета, а само видео - подделка.

"Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и «пакетов», чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку..." - написал он.

Напомним, как сообщала "Страна", Плахотнюк покинул Молдову в июне прошлого года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию в Молдове. После этого он подал в отставку с поста председателя этой партии, а в конце июля отказался от депутатского мандата.

Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании и участии в краже денег из банковской системы Молдовы. А местный суд осенью выдал ордер на арест Плахотнюка, после этого в Молдове он был объявлен в международный розыск.

Между тем, в ноябре 2019-го союзный России президент Игорь Додон и его партия социалистов сформировали в стране новое правительство. Премьером стал Ион Кику - экономический советник президента Додона и бывший депутат из Демпартии Плахотнюка.