В Одессе на выходных ночные клубы устроили вечеринки с толпами людей. Видео
В Одессе ряд ночных клубов устраивали вечеринки, несмотря на введенный в стране карантин. Кроме того, их посетители нарушали правила безопасности и были без защитных масок.
Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube.
Так, в городе работал популярный клуб Park Residence, где можно было заказать столик на шесть человек или отдохнуть в шатре с большой компанией. При этом администрация заведения утверждает, что несет ответственность лишь за наличие масок у персонала.
Вечеринка в ночном клубе Одессы. Видео: YouTube/Новости и мир
Похожая ситуация наблюдалась и возле ночного клуба по улице Екатерининской. Однако там поместить всех желающих не удалось, в связи с чем около трех десятков человек байкерской наружности устроили вечеринку прямо на улице. Без масок и безопасной дистанции.
Вечеринка на улице возле ночного клуба в Одессе. Фото: od.vgorode.ua
Кроме того, в сети также появилось видео вечеринки, которая была в Ibiza Beach Club.
Вечеринка в ночном клубе Одессы. Видео: YouTube/Новости и мир
Напомним,что несмотря на карантин, в столице возобновил работу элитный ночной клуб "Queen", где в начале года побывал на порно-шоу экс-глава таможни Максим Нефедов.
Спустя время глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что городская власть не давала разрешения на работу развлекательных заведений и инициировал проверку ночных клубов сотрудниками полиции.
Еще 6 мая мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью "Стране", что фактически карантин в городе окончен.