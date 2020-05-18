В Одессе ряд ночных клубов устраивали вечеринки, несмотря на введенный в стране карантин. Кроме того, их посетители нарушали правила безопасности и были без защитных масок.

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube.

Так, в городе работал популярный клуб Park Residence, где можно было заказать столик на шесть человек или отдохнуть в шатре с большой компанией. При этом администрация заведения утверждает, что несет ответственность лишь за наличие масок у персонала.

Вечеринка в ночном клубе Одессы. Видео: YouTube/Новости и мир

Похожая ситуация наблюдалась и возле ночного клуба по улице Екатерининской. Однако там поместить всех желающих не удалось, в связи с чем около трех десятков человек байкерской наружности устроили вечеринку прямо на улице. Без масок и безопасной дистанции.

Вечеринка на улице возле ночного клуба в Одессе. Фото: od.vgorode.ua

Кроме того, в сети также появилось видео вечеринки, которая была в Ibiza Beach Club.

Вечеринка в ночном клубе Одессы. Видео: YouTube/Новости и мир

Напомним,что несмотря на карантин, в столице возобновил работу элитный ночной клуб "Queen", где в начале года побывал на порно-шоу экс-глава таможни Максим Нефедов.

Спустя время глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что городская власть не давала разрешения на работу развлекательных заведений и инициировал проверку ночных клубов сотрудниками полиции.

Еще 6 мая мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью "Стране", что фактически карантин в городе окончен.