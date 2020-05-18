В Украине минимально допустимая дистанция между продавцами в местах торговли продуктами и на агропродовльственных рынках сокращена с 3 до 1,5 м. Правда, это касается случаев, когда рабочие места продавцов разграничены защитными экранами.

Об этом свидетельствует постановление главного государственного санитарного врача №21 от 16 мая, обнародованное Минздравом.

Так, ранее расстояние между рабочими местами продавцов в любом случае должно было составлять минимум 3 метра. Теперь, если между местами торговли установлены защитные экраны, оно может быть сокращено до 1,5 метра. Если такой защиты между ними нет - дистанция должна оставаться не менее 3 метров.

Постановление главного санврача Украины №21. Фото: moz.gov.ua

Напомним, 15 мая Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки в Украине.