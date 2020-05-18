В апреле этого года 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность.

Об этом сообщили в Налоговой службе в понедельник, 18 мая, передают "Украинские новости".

Как отмечается, за тот же период 2019 года 16,3 тыс. ФЛП прекратили деятельность, а в апреле нынешнего года - 13,3 тыс. ФЛП.

В том числе по видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 6,5 тыс.; информация и телекоммуникации – 1,2 тыс.; временное размещение и организация питания – 0,9 тыс.; предоставление других услуг – 0,8 тыс.; профессиональная, научная и техническая деятельность – 0,8 тыс.; перерабатывающая промышленность – 0,6 тыс.; транспорт, сельское хозяйство, почтовая и курьерская служба – 0,6 тыс.; другие виды деятельности – 1,8 тыс.

По данным на 1 мая, в Украине зарегистрированы 1 млн 899 тыс. ФЛП. Отметим, что по итогам 2019 года число физлиц-предпринимателей увеличилось на 19,8 тыс. до 1,9 млн.

Напомним, 6 мая у стен Кабинета Министров собрались предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает".

Также мы писали, что из-за карантина в Украине без работы осталось почти 300 тысяч ФОПов.