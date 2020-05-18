Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента 18 мая заявил, что народные депутаты рассмотрят президентский проект закона о двойном гражданстве №2590 уже на этой неделе.

Трансляция согласительного совета велась на YouTube.

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев, проживающих по всему миру, находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями", - сказал он.

При этом Стефанчук уточнил, что перечень стран, по которым будут определять гражданство, еще будет формироваться. Этим будет заниматься либо парламент, либо правительство.

"Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах", - рассказал он.

Против такой инициативы выступили представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Последняя потребовала снять вопрос с повестки для, поскольку его рассмотрение закончится "распадом территории Украины".

Тем не менее, спикер парламента Дмитрий Разумков решил оставить законопроект, но в случае необходимости – готов отправить его на доработку.

"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке - такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", - сказал он.

Также о ситуации высказался и глава комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец. По его словам, законопроект имеет ряд спорных моментов, и его точно нужно будет дорабатывать. Однако сделать это без вынесения документа в сессионный зал попросту невозможно.

На самом сайте Верховной Рады текста законопроекта еще нет, но по данным нардепа от фракции "Европейская солидарность" Виктории Сюмар, его рассмотрение запланировано на 19 мая.

Согласительный совет Верховной Рады 18 мая. Смотреть с 1:28:00. Видео: YouTube/RadaTVchannel

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский угодил в скандал из-за попытки получить румынский паспорт. Для оформления документов на гражданство нардеп воспользовался услугами компании из Черновцов, которые подделали доказательства румынского происхождения Дубинского, что давало право на получение гражданства этой страны. Подобные услуги стоят 5-6 тысяч евро. Сам нардеп попытку заполучить иностранных паспорт отрицает.