Украинцы оценили год президентства Владимира Зеленского. Мнения "за" и "против" разделились поровну. Остальные - а их большинство - считают, что президент пока справляется на троечку.

Впрочем, на фоне коронавируса рейтинг президента пока опережает конкурентов. Хотя и потихоньку падает. Более того, факторы, которые поддерживали популярность Зе, могут совсем скоро сойти на нет.

Свежее исследование группы "Рейтинг" также показывает, что второе место в политическом спектре удерживает "Оппозиционная платформа". А ее лидер Юрий Бойко выходит во второй тур президентских выборов - если бы они состоялись сейчас.

В этом серьезное отличие от первого тура президентских выборов 2019 года.

А вот конфигурация партий, которая была на парламентских выборах, изменений не претерпела - разве что "Голос" выпал за грань проходного барьера. Партия власти при этом потеряла около 10% поддержки - хотя и удерживает первенство.

"Страна" разбиралась с последней социологией.

Доверие к власти и рейтинги

Во всех регионах и большинстве возрастных групп социологам заявили, что дела в стране идут в неправильном направлении. Исключение составили только опрошенные до 29 лет - среди них чуть больше оптимистов.

Если же брать по партийным предпочтениям, то довольны происходящим только избиратели "Слуги народа". У остальных партий более половины пессимистов.

Из представленных в парламенте сил наиболее оппозиционно настроены избиратели "Оппозиционной платформы" и "Европейской солидарности".

Несмотря на общее недовольство процессами стране, рейтинги Зеленского держатся выше остальных. Что может объясняться ролью Зе как хедлайнера по борьбе с коронавирусом, а также тем, что у ближайших конкурентов очень высокий антирейтинг, что препятствует перетеканию голосов ним от Зе.

Так, президенту не доверяет 37% опрошенных, а доверяет - 57% населения. При этом в условном первом туре президентских выборов, если бы они сейчас начались, за Зе проголосовали бы 39,3% от числа определившихся. Что выше реального результата Зеленского в первом туре выборов (30%), но меньше, чем показаетель Зеленского в апреле, который был на уровне 42%

Интересно, что на втором месте в президенском рейтинге - Юрий Бойко, который таким образом попадает во второй тур, а на третьем - Петр Порошенко.

Тем не менее Зе побеждает всех основных конкурентов во втором туре. Причем с тем же результатом, что он одолел Порошенко в апреле 2019 года.

Но это лично Владимир Зеленский. Партия же его не может похвастать такой стабильной поддержкой. У "Слуги народа" на предполагаемых парламентских выборах набирается 34% поддержки. Тогда как летом она реально набрала 43%. Таким образом, если б выборы происходили сейчас, то партия президента не набрала бы голосов достаточных для формирования монобольшинства.

Второе и третье места с почти процентным отрывом делят "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность". Пятипроцентный барьер кроме них преодолевает еще и "Батькивщина". У нынешней парламентской партии "Голос" сейчас всего 2,1%. И она с гарантией не попадает в Раду (голоса от нее перешли преимущественно к "Евросолидарности", которая сейчас берет больше, чем в июле 2019 года на выборах в Раду).

Но вернемся к "Слуге народа". Если сравнивать с предыдущей социологией, то ситуация сейчас намного хуже. В конце лета партию Зеленского поддерживали 65% опрошенных. В конце февраля рейтинг упал почти до 30%, затем отыграл назад во время начала коронавируса и после отставки непопулярного правительства Гончарука, но с середины апреля, как видим, возобновил падение.

Это достаточно важный показатель накануне местных выборов, на которые можно экстраполировать и парламентский рейтинг.

И, хотя "Слуга народа" держит все еще первенство, отрыв от конкурентов сокращается. И речи о том, чтобы сформировать большинство на местах, уже явно не идет.

Кстати, еще о местных выборах. В региональном разрезе сопоставимый со "Слугой народа" результат есть у "Оппоплатформы" - на востоке страны у этой партии более 30% поддержки. У президентской политсилы выше 30% опрошенных есть только на юге. У остальных политсил трети потенциальных избирателей нет нигде.

Год президентства Зеленского

Для 37% украинцев первый год президентства Владимир Зеленского прошел удовлетворительно. Это пока наибольший показатель.

А вот количество тех, кто явно не одобряет или позитивно судит о первом годе Зе, разделилось поровну - 31%. То есть однозначно поддерживает политику президента около трети украинцев.

Меньше всего тех, кто критикует первый год Зеленского - на западе Украины (26%), больше - на Востоке (39%). Также в сельской местности Владимира любят больше, чем в городах.

Важный показатель - почти 40% жителей востока страны негативно оценивают годовщину Зе. Это говорит о провалах в деле установления мира на Донбассе и продолжении гуманитарной политики Петра Порошенко.

Но разберемся детальнее, какие деяния президента вызывают одобрение и недовольство.

Больше всего позитивных оценок собрали обмены пленными, которые, после заморозки при Порошенко, возобновились при Зеленском.

На втором месте - борьба с коронавирусом. Которая, невзирая на реальные достижения и провалы, красиво отыгрывается президентом в регулярных обращениях к народу. Где Зе предстает "спасителем нации" от коронавируса.

А вот "топит" рейтинг Зеленского реформа медицины (59%), отсутствие борьбы с коррупцией (57%), уменьшение влияния олигархов на политику (56%). Также более 50% негатива собрала земельная реформа.

Провал с прекращением огня на Донбассе ставят в упрек президенту 49% опрошенных. Интересно, что на момент избрания Зе да и многие месяцы после - требование прекратить войну было первым в списке ожиданий от нового президента.

А теперь, как видим, она уступила другим проблемным вопросам.

Это может объясняться тем, что тема войны начала исчезать из повестки власти - хотя в реальности боевые действия стали еще жестче. Зеленский предпочитает больше говорить о диджитализации и коронавирусе, желать всем "36,6" и как бы не замечать конфликта на Донбассе. То есть фокус общественного внимания здесь искусственно смещают на более выгодные власти темы.

Интересно, что главные позиции, которые держат пока рейтинг президента на плаву, могут в довольно недалекой перспективе исчезнуть.

Это коронавирус, на котором вряд ли получится пиариться слишком долго - интерес к теме заметно падает, паника уходит, зато растет раздражение от кризиса, вызванного карантинными мерами правительства и Банковой.

Точно так же все меньше осталось статусных пленных, которых можно обменять - всех более-менее известных вернули домой.

Учитывая, что по остальным "красным" позициям прогресса уже год как нет, то их удельный вес при восприятии президента будет лишь возрастать.