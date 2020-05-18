Занятие домашним садоводством или огородничеством делает людей счастливее во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в работе "Ландшафт и городское планировании" (Landscape and Urban Planning).

Так, исследователи из Принстонского университета изучили, как такие повседневных дела, как прогулки, поездки на общественном транспорте и покупки, влияют на самочувствие 370 жителей крупной американской агломерации Миннеаполис - Сент-Пол. Выяснилось, что треть испытуемых в среднем полтора часа в неделю занимаются садоводством дома. У них отмечен наиболее высокий уровень счастья. Именно эта категория людей испытывает радость и чувство собственной значимости чаще, чем люди, увлекающиеся другими хобби.

Как отмечается, даже респонденты с низким уровнем дохода и одинокие люди, увлекающиеся растениеводством, сообщили о высоком уровне эмоционального благополучия. По мнению одного из авторов исследования Грэма Эмброуза, власти в будущем, учитывая эти данные, должны принимать решения о поддержке домашнего садоводства. Оно вносит вклад в развитие городов и появление на рынке качественных продуктов.

"Зачем тратить деньги на реабилитационные центры, когда достаточно немного земли и совочка? Сажайте", - подытожили в Fast Company.

Ранее мы сообщали, что украинцы на карантине чаще испытывают радость и волнение, чем гнев и страх.