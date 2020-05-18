Утром в понедельник в Харькове на ул.Героев Труда произошла стрельба, по предварительным данным - из-за нарушения ПДД. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Установлено, что водитель автомобиля Honda Civic совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону транспортного средства Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей", - говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители решают вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины. Личный состав полиции Харькова ориентирован на установление и задержание владельца автомобиля Honda Civic.

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