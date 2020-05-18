"Мои дети смотрят на это г@вно". В Запорожье агрессивный мужчина пообещал расправиться с репродукцией шедевра Модильяни
В Запорожье репродукция картины известного итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" спровоцировала скандал. Репродукция украшала витрину Художественного салона. Это возмутило прохожего, который ворвался в галерею и потребовал ее убрать. Инцидент попал на видео и был опубликован на странице Художественного салона в Instagram.
"Неизвестный мужчина ворвался в Художественный салон с требованием убрать с окна репродукцию Амедео Модильяни "Лежащую обнаженную". Аргумент просто поразил: "Потому что мои дети смотрят на это г@вно" (извините господа за прямую цитату). Закончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет", - говорится в сообщении.
По словам руководства Художественного салона, с таким "дикарством" они столкнулись впервые. Картину с витрины убрали, но при этом обратились в полицию и ищут "ярого поборника морали", которого просят опознать на видео.
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Як у Запоріжжі боролися з порнографією... роботи Модільяні "В мистецтві немає і не може бути нічого аморального..." - писав Роден. Ми теж так щиро вважали, нібито надворі ХХІ століття, люди стали свідомішими, припининили спалювати та псувати книги й предмети мистецтва. Принаймні, ми в це щиро вірили, коли відкривали Художній салон - галерею-магазин. Ми були впевнені, що глядач приходить до культурного закладу, щоби побачити те, що за складністю сприйняття хоча б на пару щаблів вище за телевізор. Але на жаль, ми були занадто замріяними... Сьогодні стався випадок, для характеристики якого бракує слів. Невідомий чоловік увірвався до Художнього салону з вимогою прибрати з вікна репродукцію Амедео Модільяні "Лежачу оголену". Аргумент просто вразив: "Тому що мої діти дивляться на це гівно" (перепрошуємо шановне панство за пряму цитату). Закінчив погрозою, що якщо ще раз побачить, то повернеться і розірве. З подібним дикунством ми зіткнулися вперше. Амедео Модільяні - це всесвітньо визнаний майстер, а за його "Лежачу оголену" в 2018 році на акціоні Sotheby’s заплатили 157,2 млн дол. І тепер дуже замислились, бо ця репродукція була частиною проєкту, який ми для вас задумали. То чи варто продовжувати? Звісно зафіксували звернення до поліції. На відео - затятий поборник моралі. Будемо дуже вдячні за допомогу в опізнанні. #artsalonzp #modiliani
Амедео Модильяни (1884-1920) является всемирно известным художником и скульптором. А его картина "Лежащая обнаженная", написанная в период 1917/18 гг - одно из самых часто выставляемых в мире полотен. В 2015 году картина была продана на аукционе "Кристис" в Нью-Йорке за 170 405 000 долларов, заняв вторую строчку в списке самых дорогих произведений. Картину купил китайский миллиардер Лю Ицянь.
Картина "Лежащая обнаженная" была написала Модильяни в период 1917-18 годов
Напомним, что в серии обнаженных моделей у Модильяни 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях- в основном американских. Одним из самых дорогих из этой серии также является и другое полотно - "Лежащая обнаженная (на левой стороне)". В 2018 году на акционе Sotheby's за эту картину заплатили 157,2 млн долларов - эта цена оказалась самой высокой аукционной в истории Sotheby’s.
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