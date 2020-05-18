В Запорожье репродукция картины известного итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" спровоцировала скандал. Репродукция украшала витрину Художественного салона. Это возмутило прохожего, который ворвался в галерею и потребовал ее убрать. Инцидент попал на видео и был опубликован на странице Художественного салона в Instagram.

"Неизвестный мужчина ворвался в Художественный салон с требованием убрать с окна репродукцию Амедео Модильяни "Лежащую обнаженную". Аргумент просто поразил: "Потому что мои дети смотрят на это г@вно" (извините господа за прямую цитату). Закончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет", - говорится в сообщении.

По словам руководства Художественного салона, с таким "дикарством" они столкнулись впервые. Картину с витрины убрали, но при этом обратились в полицию и ищут "ярого поборника морали", которого просят опознать на видео.

Амедео Модильяни (1884-1920) является всемирно известным художником и скульптором. А его картина "Лежащая обнаженная", написанная в период 1917/18 гг - одно из самых часто выставляемых в мире полотен. В 2015 году картина была продана на аукционе "Кристис" в Нью-Йорке за 170 405 000 долларов, заняв вторую строчку в списке самых дорогих произведений. Картину купил китайский миллиардер Лю Ицянь.

Картина "Лежащая обнаженная" была написала Модильяни в период 1917-18 годов

Напомним, что в серии обнаженных моделей у Модильяни 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях- в основном американских. Одним из самых дорогих из этой серии также является и другое полотно - "Лежащая обнаженная (на левой стороне)". В 2018 году на акционе Sotheby's за эту картину заплатили 157,2 млн долларов - эта цена оказалась самой высокой аукционной в истории Sotheby’s.

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