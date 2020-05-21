В четверг, 21 мая, именины у Иванов. Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов Христа и евангелиста Иоанна Богослова.

Значение имени и характер

Имя Иван с дреевнееврейского означает "Бог милостив" или "Благодать Божия". Считается, что имя дарит обладателю добро, удачу и счастье. У Иванов часто бывает порывистый характер. Это увлекающаяся, смелая, натура. В компаниях с ним весело, на работе он ответственный и трудолюбивый.

Иваны могут быть противоречивыми и обладать такими качествами, как честность и хитрость, спонтанность, оптимистичность, щедрость, надежность.

Вани часто становятся негласными лидерами любого коллектива. Обладатели имени предпочитают не навязывать другим своего мнения, всегда готовы к приключениям, идут напролом к поставленной цели, обожают спорт.

Среди негативных проявлений характера можно назвать властолюбие. Боясь потерять лидерство, Ваня пытается избегать более ярких и харизматичных людей, чем он сам. Из-за этого может совершать необдуманные поступки.

Открытки и поздравления

Ванечка, с именинами! С достоинством неси свое имя, данное при рождении. В нем особенное благословение. Пусть у тебя будет самая яркая и интересная жизнь. Цени эти прекрасные мгновения!

Ванечка, с Днем ангела! Люби и будь любимым, бери от жизни всего по максимуму: удачи, счастья и финансового благополучия.

Зі святом тебе, Ваню! Бажаю радості та превеликих успіхів.

Ванечка, з днем імені тебе! Будь веселим і щасливим, ніколи не сумуй. Все хороше від життя для себе бери та нехай удача та здоров'я не підводять ніколи.

Мій друже, зі святом! Нехай негаразди і печалі втечуть назавжди.

Пусть в твоей жизни, Иван,

Будет бесконечно долгим счастье,

Деньжат чтоб был полон карман,

А еще силы духа, чтобы пройти все ненастья.

Ванюша, поздравляю с твоими именинами! Никогда не сдавайся, всегда стремись только вперед и достигай намеченных целей. Пусть глаза светятся счастьем и удача сопровождает в пути.

Ванечка, принимай скорее поздравления:

Оставайся на волне драйва и позитива,

Пусть рядом с тобой никогда не будет скучно

И не останется места для негатива!

Ванюша, всяческих побед! Оставайся красивым, здоровым и в себе уверенным! Желаем победить 100 бед, пройти с легкостью сто дорог, и покорить сотню вершин!

Ваня, ты в жизни никогда не опускай руки. Что бы ни случилось, говори себе: "Я такой! Я смогу! Я сумею!". С праздником, с днем именин!

Пусть все дела удаются, а доброта и радость согревают сердце! Пусть сбываются самые смелые мечты, а настроение будет веселым!

Покорения новых высот, крепкой дружбы и взаимности в личной жизни.

Ванечка, с именинами! Чтобы жизнь наполняли только прекрасные составляющие: настоящая любовь, искренняя дружба, яркие победы, безоговорочные успехи.

Пусть твое отзывчивое сердце и добрая душа всегда испытывают настоящий восторг и радость от ярких побед и интересных приключений!

Дорогой Ванечка! Пусть удача всегда будет на твоей стороне! Оставайся любимым, веселым, добрым, нежным, и в целом - самым лучшим!

Кто такой Иоанн Богослов

Иоанн Богослов является свидетелем казни и воскресения Иисуса Христа, его любимым учеником и ближайшим из окружения Спасителя, кому он завещал опекать Богоматерь до ее Успения. Вместе со своим старшим братом Иаковом Иоанн был призван Христом, когда чинил рыболовные сети.

Исполнив завещанный Иисусом долг, Иоанн отправился в Малую Азию (турецкий город Эфес), чтобы проповедовать язычникам христианскую веру. Его учение сопровождали многочисленные чудеса, что с каждым днем увеличивало число верующих. Скончался апостол, когда ему было 100 лет. До самой кончины он проповедовал в посте и молитве. Он часто говорил, что "Бог есть любовь", и завещал "любить друг друга", поэтому его часто называют апостолом любви. Ежегодно 21 мая над могилой Богослова поднимался и оседал прах, способный исцелить от любых недугов. В честь этого чуда и установили церковный праздник.

Память Иоанна Богослова празднуют трижды в году: 21 мая, 9 октября и 13 июля - в составе Собора всех двенадцати апостолов.