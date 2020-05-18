Власти США призвали Россию немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине.

Об этом сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в Вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым — это Украина", - заявила Квин.

По ее словам, депортация крымских татар, проведенная советскими властями, привела к немыслимым страданиями и гибели тысяч людей.

"Горе, которое потерпели эти люди и их семьи, невозможно измерить или оправдать. Эта травма и страдания только усугубляются современной оккупацией Крыма Россией", — сказала Квин.

По словам дипломата, Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма, а санкции против РФ останутся в силе, пока Москва не вернут Украине полного контроля над Крымским полуостровом.

Напомним, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа из Крыма в Среднюю Азию.

В этот день в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

Как сообщалось, сегодня у Зеленского почтили память депортированных крымских татар.

Также мы писали, что украинским школьникам сегодня покажут урок о выселении крымских татар в 1944 году.