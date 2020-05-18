В понедельник, 18 мая, в Службе безопасности Украины заявили, что с начала карантина им удалось разоблачить 370 агитаторов в сети интернет, которые занимались распространением фейков об эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"С начала введения карантина СБУ уже обнаружила 370 таких интернет-агитаторов. Установлено, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последнюю неделю спецслужбам удалось разоблачить около полусотни таких "агентов" России, которые использовали любые информационные поводы для формирования неконтролируемого хаоса в Украине.

"В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий", - сказано в тексте сообщения.

В связи с этим в Национальную полицию поступила информация о 353 агитаторах. Из них 145 человек уже привлечены к административной ответственности.

Напомним, в апреле СБУ заблокировала более 2 тысяч сообществ с 700 тысячами подписчиков в социальных сетях, где распространялась фейковая информация о коронавирусе.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в ночь с 14 на 15 мая, накануне истечения срока этого огграничения. Любопытно, что еще год назад он говорил о бессмысленности таких ограничений.