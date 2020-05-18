Европа постепенно смягчает жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Власти Польши, где в субботу, 16 мая, прошли бурные антикарантинные митинги протеста, тоже решились на постепенное возвращение к нормальной жизни.

Варшава может принять решение об открытии границ уже с 15 июня, передает Интерфакс со ссылкой на СМИ страны.

Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич во время телеэфира заявила, что власти пойдут по пути других стран Европы, которые объявили об открытии границ с этой даты.

"Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом", - сообщила Ядвига Эмильевич.

Напомним, что Польша закрыла свои границы с 13 марта.

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