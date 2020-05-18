Во вторник, 19 мая, погода в Украине продолжит быть умеренно теплой и дождливой. Ближайшей ночью местами температура опустится до +3...+7 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вторая половина мая покатилась вперед, но погода - как зачарованная. Периодические дожди, низковатые градусы, особенно ночью, когда растения хотят подрастать. Во вторник, 19 мая, синоптическая ситуация - дежа вю", - написала Диденко.

По данным синоптика, завтра, 19 мая, из-за атмосферного фронта, который придет с севера, в стране ожидаются дожди. Осадки возможны на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины и в Харьковской области. А в южной части страны, в Днепре с районами, Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода. Впрочем, вечером дождь может пойти в Днепропетровской области. Ветер будет западным и умеренным.

"Температура воздуха ближайшей ночью только +6...+9 градусов, на севере местами +3...+7 градусов, в южной части +8...+13 градусов. Завтра днем ​​в Украине ожидается +14...+20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе +18...+24 градуса, на крайнем севере +9...+13 градусов. Волчок, а не температура", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью ожидается +7, днем ​​+17 градусов. Со вторника немного похолодает.

"К выходным умеренно теплая или прохладная погода удержится. С периодическими дождями. Чуть больше тепла заплатит нам май уже со следующей недели", - написала Наталья Диденко.

Напомним, синоптик показала карту двух циклонов и антициклонов, чья битва определит погоду в Украине до конца недели.