Депутатов из разных фракций Верховной Рады хотят пригласить принять участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такую идею выссказал первый замглавы делегации в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так - мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать. Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности", - сказал Резников.

По его словам, при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ ее руководство получило право привлекать в рабочие группы ТКГ депутатов Верховной Рады и экспертов.

"И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу минского процесса", - добавил вице-премьер.

Ранее "Страна" писала о том, что на переговорах ТКГ по Донбассу 27 мая будет принят новый документ.

Также мы сообщали, что Украина собирается задействовать переселенцев в следующих переговорах ТКГ по Донбассу.