Украинцы больше всего не доверяют бывшему президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг", опубликованном в понедельник, 18 мая.

При этом в рейтинге доверия лидирует президент Владимир Зеленский - 57%. Второе место разделили спикер Дмитрий Разумков и сопредседатель фракции "Оппоплатформы" в Раде Юрий Бойко (по 25%).

Далее идут лидеры парламентских партий.

"Святославу Вакарчуку доверяют 24%, а не доверяют 61%, Юлии Тимошенко – 22% и 72%, Петру Порошенко – 20% и 76%", - говорится в сообщении.

Опрос провели 12-13 мая среди 3 тысяч совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории Украины методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Напомним, согласно опросу, президентский рейтинг Зеленского уже ниже 40%. Во второй тур с ним выходит Бойко

Также мы писали, что Украинцы похвалили Зеленского за освобождение пленных и поругали за войну на Донбассе и за продажу земли.