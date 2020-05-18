Правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине, запланированный на 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежедневного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", - прокомментировал слова Шмыгаля президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в восьми регионах на данный момент ситуация не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, считает глава Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Киева планируют с 22 мая возобновить работу спортзалов, больших магазинов и наземного транспорта.

Также мы сообщали, что метро Киева объявило о готовности запуститься 25 мая.