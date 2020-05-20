На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил очередные ослабления карантина. С 22 мая заработают отели, городской и внутриобластной транспорт, разрешат спортивные соревнования без зрителей. С 25 мая возобновят работу детские сады и метро. Но это может произойти не во всех областях, ведь до 22 июня страна перешла на адаптивный карантин и все будет зависеть от ситуации на местах.

Собрали подробную информацию, что и когда заработает, а также, что означает режим адаптивного карантина.

Что такое адаптивный карантин

Адаптивный карантин означает, что каждая область будет принимать решение по отмене ограничений, исходя из трех критериев, которые предложил Минздрав. То есть в разных регионах ситуация будет разная.

Количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (менее 12 человек); Загруженность больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом должна быть менее 50%; Количество тестов ПЦР и ИФА-тестов должно быть более 12 на 100 тыс населения.

Исходя из этих требований, пока отмена ограничений не коснется, как минимум, Черновицкой области. Решения по выходу из карантина в регионах будут пересматриваться каждые 7 дней.

Что откроют с 22 мая

На заседании Кабмина разрешили следующие меры с 22 мая.

Отели. Уже на этой неделе откроются отели, за исключением хостелов. Ранее в МОЗ опубликовали предписания по работе гостиниц. Заселяться можно будет только в масках или респираторах, в вестибюле на 10 кв метров - не более одного посетителя, для соблюдения дистанции нанесут маркировку, а на рецепции установят защитный экран.

Пока будут в помещениях отелей будут закрыты рестораны, спа-салоны, конференц-залы, бассейны. а вот летние площадки гостиничных ресторанов работать будут, но не при посадке не более 4 человек за столиком.

Спортивные мероприятия. С 22 мая разрешили проведение спортивных мероприятий без зрителей и при участии не более 50 человек (более 50 только при разрешении Минздрава - Ред.). Ранее большинство команд украинской Премьер-лиги высказались за возобновление футбольного чемпионата с 30 мая.

Церковные службы. Кабмин дал добро на проведение служб из расчета не более 1 человека на 10 кв м.

Пассажирские перевозки. С 22 мая возобновят пассажирские перевозки в городском, междугороднем и внутриобластном сообщении. При этом мэр столицы Виталий Кличко ранее заявил, что полностью возобновить работу наземного транспорта получится не сразу. В первую очередь запустят трамваи и троллейбусы

Также откроется возможность международных автобусных и железнодорожных перевозок через открытые пункты пропуска. "С момента публикации сегодняшнего правительственного постановления откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к постановлению" - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания.

Что заработает с 25 мая

Метро. С 25 мая разрешили работу метрополитена. После того, как заработали многие закрытые заведения, в Киеве наблюдаются ощутимые пробки. Из-за этого с 18 мая даже ввели временный запрет на въезд грузовиков в столицу в часы пик. Так что без метро столице не обойтись.

Детские сады. После открытия детсады должны будут соблюдать обязательный температурный скрининг всех работников перед началом смены, а детей - каждые 4 часа, постоянную дезинфекцию, многократную влажную уборку и проветривание. В приоритете будут игры на свежем воздухе, максимальное физическое дистанцирование. Рассматривается вариант, когда от работы могут на время отстранить лиц из группы риска (достигших 60-летнего возраста или имеющих хронические заболевания, подавляющие иммунитет).

Виталий Кличко заявил, что из-за подготовки дошкольных учреждений, фактически они могут открыться не с 25 мая. как разрешил Кабмин, а дней на 10-14 позже.

Когда пустят поезда и межобластные маршрутки

Как сообщил министр инфраструктуры, с 1 июня возобновят железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. По его словам, на железной дороге после запуска поездов стоимость проезда не увеличится.

Также с 1 июня обещают пустить межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. При этом, если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Когда заработают торговые центры в Киеве

Дату возобновления работы торговых центров пока не называют. Ранее Виталий Кличко предложил открыть крупные торговые центры в Киеве уже после того, как будет восстановлена работа метро, поскольку работникам нужно будет добираться на работу.

Вообще же вопрос работы ТРЦ решают на местах. Например, в Харькове постепенно возобновляют работу торгово-развлекательных центров, но пока без кинозалов, фитнеса, детских площадок. На фудкортах готовят на вынос. Магазины одежды и обуви работают.

А во Львове и Черновцах, как и в Киеве, ТРЦ пока не работают полноценно, только отдельные точки.

Что касается продуктовых ярмарок, то в ближайшее время их вряд ли разрешат, поскольку на них обычно большое скопление людей.

Когда возобновят авиасообщение

На заседании правительства Денис Шмыгаль сказал, что раньше 15 июня нет смысла запускать аэропорты и рейсовые перелеты. Об этом же сообщил и глава Мининфраструктуры Владислав Криклий. По его словам. позже в министерстве обнародуют данные, с какими странами возобновят авиасообщение, поскольку не все открыли границы.

Когда будет ВНО

ВНО в Украине в этом году проведут с 25 июня по 17 июля. График обещают обнародовать в ближайшее время на сайтах Министерства образования Украины и Украинского центра оценивания качества образования УЦОКО. Об этом сказала на сегодняшнем брифинге и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Когда пустят на пляжи

Сегодня главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что пляжному сезону этим летом быть. Минздрав даст добро на открытие морских и речных пляжей.

В министерстве проконсультировались с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, который подтвердил, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудителя Covid-19, то есть море полезно. В пресной воде у возбудителя больше шансов, но. по словам Ляшко, с учетом того, что вода в реках проточная, заразиться там достаточно сложно.

При этом в министерстве рекомендовали воздержаться от походов на пляж украинцам из группы риска - старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. На пляжах нужно будет соблюдать дистанцию в 2 метра и придерживаться правил дезинфекции.

Точной даты открытия пляжей Ляшко не назвал, но обычно купальный сезон открывается с 1 июня.