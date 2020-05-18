У газопровода "Северный поток-2", который все никак не могут достроить, возникли новые сложности.

В конце прошлой недели немецкий энергетический регулятор — Федеральное агентство по сетям (BNA) — отказало компании Nord Stream 2 AG (реализует проект "Северный поток-2") в выведении трубопровода из-под норм Третьего энергетического пакета ЕС.

"73-я газовая Директива этого пакета прописывает, что все трубопроводы, которые строятся третьими странами, и не были завершены до 23 мая 2019 года, для обеспечения необходимого уровня экономической конкуренции обязаны предоставлять 50% своих мощностей сторонним трейдерам. Простыми словами, половину Северного потока-2 нужно будет уступить другим газовым операторам", — пояснил "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Он также добавил, что такой ответ германского регулятора был вполне предсказуем. "Так как Северной поток-2 действительно не был завершен в указанные сроки, ожидать другого решения было сложно", — говорит он.

Впрочем, в этом вопросе много политики. Есть мнение, что это решение пролоббировали США, которые в свое время притормозили достройку "Северного-потока-2". Понятно, что полностью этот проект Россия уже не свернет. Но расходы по нему могут сильно вырасти — как по достройке, так и по дальнейшей окупаемости.

Не исключено, что россияне и сами будут затягивать сроки запуска трубопровода.

В теории это открывает перед Украиной новые перспективы по транзиту российского газа в Европу. Но на практике же все упирается в политические причины - желание "Газпрома" минимизировать зависимость от транзита через Украину. И это желание не исчезнет без изменения отношений между странами.

"Страна" разбиралась, что значит решение Германии по "Северному потоку- 2", и какое значение это имеет для Украины.

Козни Трампа или формальность

Как говорится в решении BNA, "Северный поток-2" после его введения в эксплуатацию, будет подчиняться законодательству Германии и европейским нормам доступа к трубопроводам и регулирования тарифов.

Это значит, что собственник трубопровода должен будет отдать половину трубы под транспортировку газа других операторов, кроме "Газпрома", — чтобы исключить монополизацию газового рынка. Но это не единственное требование.

Основной оператор "Северного потока-2" должен быть независимым от "Газпрома". То есть, нужно будет проходить процедуру анбандлинга - создавать газового оператора с нуля, сертифицировать его и прочее. Что, по европейским нормам, может занять до полугода.

Такие нормы прописаны в прошлогодних правках к газовой Директиве 73 Третьего энергетического пакета ЕС.

Подавая заявку о выведении "Северного потока-2" из-под этих норм, оператор трубопровода — компания Nord Stream 2 AG — аппелировала к следующему аргументу. "Завершением" реализации проекта, по ее мнению, следует считать не техническое окончание работ и начало прокачки газа в Европу (чего действительно не было ни на 23 мая прошлого года, ни год спустя), а подписание соглашения по финансированию работ, а таковое датировано еще 2017 годом.

Впрочем, как видно, немецкого регулятора этот довод не убедил.

В Nord Stream 2 AG уже заявили, что не согласны с таким решением и намерены его оспорить. Раскритиковали вердикт немецкого регулятора и в России. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в комментариях информагентству RNS, что решение было принято под давлением США.

"Здесь сыграла свою роль политика: американская администрация добилась принятия такого решения методом силового давления на немцев. Германия поддалась на давление США, несмотря на то, что дешевый российский газ потребуется ей при выходе из экономического кризиса, вызванного пандемией. Российский трубопроводный газ дешевле американского СПГ практически в два раза, но США сумели продавить такое решение под предлогом чисто политических моментов. Вашингтону это нужно доля устранения конкуренции на газовом рынке", — цитирует RNS Клинцевича.

Как известно, из-за США притормозилась и достройка "Северного потока-2" (европейские трубоукладчики прекратили работы под угрозой американских санкций). То есть, новые проблемы вполне можно считать очередными кознями Америки.

И в теории они могут в очередной раз отодвинуть запуск "Северного потока-2". К примеру, на время пока будут идти судебные споры по эту делу.

Впрочем, есть и другие мнения. Геннадий Рябцев считает, что никакого "заговора США" нет.

"Это формальное решение. Не завершен в указанные сроки трубопровод, значит он должен работать по другим правилам. На самом деле решение немецкого регулятора еще не окончательное. Его могут пересмотреть после обжалования оператором или уже после запуска трубопровода. Скажем, если выясниться, что труба не может быть заполнена другими трейдерами (к примеру, из-за низкого спроса на газ вследствие кризиса), то могут принять и прямо противоположное решение - скажем, отдать "Газпрому" до 90% трубы, а не 50%", — говорит Рябцев.

Также, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в прошлогодних правках к газовой директиве ЕС есть пункт, который прописывает, что правила работы "своей" части трубы каждая страна ЕС может определять сама. "То есть, получается, что эта поправка пока не задействуется. Но в любой момент о ней могут вспомнить и изменить правила", — говорит он.

"РИА- Новости" цитирует официального представителя фракции Свободной демократической партии (FDP) Мартина Нойманна, который заявил, что решение немецкого регулятора нуждается в разъяснении. Он обратил внимание на спорную трактовку использования слова "завершение". "Неясно, означает ли "завершение" только строительные работы или поставки газа в Европу", — сказал он. То есть, ставить точку в этом споре пока рано.

Когда теперь достроят Северный поток -2

По мнению Рябцева, достройка "Северного потока -2" из-за новых сложностей может сдвинуться еще на полгода.

"Там осталось работы на пару месяцев. Его должны закончить уже к концу этого года начать полноценную прокачку с 2021 года", — говорит Корольчук.

Тем более, что судно, которое будет достраивать газопровод уже прибыло к месту стройки.

Но тут все не так просто. Не факт, что Россия сейчас сама сильно заинтересована в запуске "Северного потока -2".

"Сами того не желая Штаты подыграли России. Когда пошел тренд на снижение цен на газ, достройка "Северного потока-2" фактически потеряла экономическую целесообразность. То есть, если бы на сейчас трубопровод был достроен и россияне, как и планировали, уже в 2020 году начали бы качать газ, то "Газпром" оказался бы в минусе. Из-за пандемии и кризиса спрос на газ в Европе низкий, хранилища переполнены, цены падают. Минимальные цен на бирже сейчас — 50-60 долларов за тысячу кубов, тогда как по прежним контрактам трубопроводный газ поставляется по 100-150 долларов и эти цены поменяются только спустя 9 месяцев снижения цен на бирже. То есть, если "Газпром" будет по новым контрактам продавать газ по 50 долларов, он уйдет в минус. Ему выгоднее пока "заморозить" эту ситуацию. А козни со стороны США дают повод для этого", — пояснил нам Корольчук.

По его оценкам, спрос на газ в Европе в этом году снизится примерно на 30%. То есть, не исключено, что цены будут даже ниже нынешних.

Плюс - из-за санкций и непредвиденных сложностей приходится вкладывать все больше денег в достройку трубопровода.

"Возможно, если бы тут были только интересы "Газпрома", то "Северный поток-2" и вовсе бы поставили на паузу. Но так как замешаны бизнес-интересы европейских компаний, его, конечно, придется достраивать", — добавил Рябцев.

Аналитик Глеб Простаков считает, что "решение германского регулятора может ополовинить мощность подводной трубы, растянув окупаемость проекта с семи-восьми до 15 лет и более".

"С учетом масштабного экономического кризиса, спусковым крючком для которого стала эпидемия коронавируса, потребление углеводородов, в том числе природного газа, в Европе будет снижаться. В связи с этим мотивация ключевых интересантов проекта – России, Германии и США – в значительной степени изменилась. Цены на трубопроводный газ, привязанные к нефтяным котировкам, снижают интерес к поставкам со стороны Газпрома. Американский СПГ в условиях загнанных под плинтус нефтяных котировок также не стремится покорять новые рынки любой ценой.

Евросоюз, как минимум в ближайшие годы, будет бороться за свое выживание и острой необходимости в новых источниках энергии испытывать не будет. Проект приобрел символическое значение: будет достроен – победа России, не будет – взяли вверх Штаты.

Безусловно, достроенный газопровод на выходе из кризиса даст Москве определенные конкурентные преимущества. Равно как и отсутствие работающей в направлении премиального потребителя трубы предпочтительнее для США. Но здесь и сейчас все эти планы и расчеты не имеют ровно никакого значения. Это все о будущем, в котором структура мирового энергетического рынка выглядит крайне изменчивой и непредсказуемой, не говоря уже о ценах на энергоносители", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Что будет с украинским транзитом

"Северный поток-2" долгое время был едва ли не главной газовой страшилкой для Украины. Ведь его запуск грозил там резким сокращением транзита российского газа в Европу - вплоть до его обнуления. Ведь после выхода на полную мощность "Северный поток-2" мог бы перекачивать в Европу 55 млрд кубов газа в год.

Согласно условиям пятилетнего контракта, который подписали Украина и Россия в начале этого года, транзит российского газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубов, а в последующие - по 40 млрд кубов. При этом, даже если РФ прокачает меньше, она все равно обязана будет платить за эти объемы. Но они все равно ощутимо меньше прежних (90 млрд кубов).

Но в контракте прописано, что эти объемы при необходимости могут увеличиваться. Правда, в этом случае будут действовать повышающие коэффициенты: на бронирование мощностей на квартал станут считать по коэффициенту 1,1, на месяц — 1,2, на сутки - 1,45. В том числе обсуждалась возможность бронирования дополнительных мощностей на время пусконаладочных работ на "Северном потоке-2" в начале 2021 года. Получается, что если запуск "Северного потока-2" отложат, дополнительные мощности могут понадобиться и на более продолжительное время. Хотя, возможно, в меньшем объеме из-за снижения спроса на газ в Европе.

"Сдержанный оптимизм по поводу транзита есть. Ситуативно Украина вполне может воспользоваться задержкой запуска "Северного потока-2". Правда, не факт, что такие выгоды будут нам доступны долго. Плюс - неясно, что будет со спросом на газ в Европе и насколько он упадет из-за коронавируса и кризиса. Но стратегически Россия по-прежнему будет пытаться пустить транзит в обход Украины. И изменить это смогут разве что политические договоренности", — подытожил соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

О том, что на вопросы транзита через Украину в первую очередь влияют политические причины пишет и Глеб Простаков.

"Напряжение между Москвой и Киевом остается крайне высоким. Продолжающиеся обстрелы в Донбассе, отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании, ползучее возвращение антироссийских настроений при "президенте мира" Зеленском создают значительные риски с точки зрения поставок газа. Очевидно, что с этим нужно будет что-то делать. Темы поставок российского газа в Европу и ситуация в Украине непосредственным образом связаны", - считает Простаков.