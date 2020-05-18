В Украине из-за коронавируса число бедных людей может возрасти с 27,2% до 43,6% от общего числа населения - при учете наименее угрожающего сценария влияния социально-экономического кризиса, вызванного Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные прогноза, обнародованного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Уточняется, что в 2019 году уровень бедности по Украине составлял 37,8%. По прогнозам на 2020 год, без учета коронавиурса, этот показатель составил бы 27,2%. Теперь же, в результате кризиса, он может достигнуть 43,6%.

В результате грядущего кризиса более шести миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Среди домохозяйств с детьми уровень бедности возрастет с 33% до 51%. Так, тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.

Среди взрослых до 65 лет уровень бедности возрастет с 15,9% до 24,6%. Среди людей старше 65 лет - с 31,8% до 45,6%.

В целом ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет. Поэтому фонд предлагает ввести временные универсальные выплаты всем домохозяйствам с детьми и расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.





Напомним, еще в конце апреля, по данным социологов, 39% украинцев сообщили о финансовых трудностях, у 45% не было сбережений.