Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал о том, какую стратегию должны выбрать власти в своем взаимодействии с масс-медиа во время эпидемии коронавируса.

Глава НСЖУ считает, что власть, вместо чрезмерного регулирования СМИ, должна сосредоточиться на их поддержке в условиях карантинного кризиса. Поэтому сейчас и не время выносить на рассмотрение Верховной Рады проект нового закона "О СМИ".

Об этом Сергей Томиленко заявил в эфире телеканала "112 Украина", как передает сайт НСЖУ.

"Преждевременно выносить в Верховную Раду этот законопроект до того, пока мы не услышим гарантии, что он не будет орудием давления на СМИ. Поскольку в той версии, которая обнародована, предоставляются очень большие полномочия Национальному совету, которому будет подчиняться и телевидение, и радио, и интернет, и все печатные СМИ", - считает Сергей Томиленко.

НСЖУ, в свою очередь, как и многие другие общественные организации, медиа-эксперты и международные структуры, подал свои замечания к соответствующему законопроекту.

Сергей Томиленко отметил, что ключевое требование к власти в нынешних условиях - это поддержка СМИ, особенно местных. Иначе, новым законом будет некого регулировать.

"Если не будет принято никаких мер, местные медиа в регионах будут вынуждены сворачивать свою работу. И целые общины останутся без доступа к источникам информации", - уверяет Сергей Томиленко.

Вместе с тем он обратил внимание и на нежелание многих должностных лиц эффективно сотрудничать со СМИ даже по распространению общественно важной информации о коронавирусе. Карантинные ограничения очевидны, но вполне возможна была бы организация скайп-конференций, приглашение журналистов на брифинги с соблюдением социальной дистанции, чтобы все СМИ могли задать свои вопросы первым лицам.

"Власть выдает формальные отчеты и проводит пресс-конференции, чиновники традиционно хотят, чтобы медиа освещали ту информацию, которую они представляют. Но когда СМИ начинают выходить на прямой контакт и ставить неудобные вопросы, наоборот, возникают конфликты. Поэтому сложно сейчас говорить о какой-то информационной политике, которая была бы направлена ​​на облегчение работы СМИ и на облегчение гражданам доступа к информации", - подытожил Сергей Томиленко.