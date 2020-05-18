После того, как в сети появилась информация о работе во время карантина столичного элитного ночного клуба Queen, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что городская власть не давала разрешения на работу развлекательных заведений и инициировал проверку ночных клубов сотрудниками полиции.

Об этом градоначальник рассказал во время онлайн-брифинга в понедельник, 18 мая.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - сказал Кличко.

На видео Кличко о ночных клубах с 8:10

Напомним, за последние сутки в Киеве выявили 41 новый случай коронавируса.

Также мы сообщали, что Кличко рассказал о сроках открытия ТРЦ в Киеве.