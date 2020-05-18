В Киеве с 22 мая возобновят работу спортзалы, большие магазины и наземный транспорт - Кличко
В Киеве с 22 мая в рамках второго этапа ослабления карантина будет возобновлена работа спортивных залов и больших магазинов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.
"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет второй этап ослабления ограничений", - говорится в сообщении.
Так, работу возобновят спортивные залы и фитнес-центры, но возможность посещения бассейнов пока будет ограничена. Также вернутся большие магазины площадью до 1 000 квадратных метров (кроме ТРЦ) и промышленные рынки.
В Украине готовятся ко второму этапу ослабления карантина. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
Кроме того, в обычном режиме возобновит свою работу наземный транспорт.
Кроме того, открытие торговых центров Кличко перенес на некий "следующий этап". На это отревагировал телеграм-канал "Политика страны":
"Впрочем, для Эпицентра, как мы уже писали, этот этап уже наступил и без всяких разрешений от Кличко - там ещё с прошлой неделе возобновились продажи через кассу всех товаров, включая стройматериалы", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, по словам киевского мэра Виталия Кличко, столичные ТРЦ возобновят свою работу только после того, как откроется метро. Кроме того, этому должна способствовать эпидемиологическая ситуация в столице.