В Киеве с 22 мая в рамках второго этапа ослабления карантина будет возобновлена работа спортивных залов и больших магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет второй этап ослабления ограничений", - говорится в сообщении.

Так, работу возобновят спортивные залы и фитнес-центры, но возможность посещения бассейнов пока будет ограничена. Также вернутся большие магазины площадью до 1 000 квадратных метров (кроме ТРЦ) и промышленные рынки.

В Украине готовятся ко второму этапу ослабления карантина. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Кроме того, в обычном режиме возобновит свою работу наземный транспорт.

Кроме того, открытие торговых центров Кличко перенес на некий "следующий этап". На это отревагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Впрочем, для Эпицентра, как мы уже писали, этот этап уже наступил и без всяких разрешений от Кличко - там ещё с прошлой неделе возобновились продажи через кассу всех товаров, включая стройматериалы", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, по словам киевского мэра Виталия Кличко, столичные ТРЦ возобновят свою работу только после того, как откроется метро. Кроме того, этому должна способствовать эпидемиологическая ситуация в столице.