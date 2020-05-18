Внутри парламентской фракции монобольшинства "Слуга народа" вновь разгорелся громкий скандал, связанный с провальным голосованием по поводу признания СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наряду с нацистской Германией.

Нардеп Богдан Яременко, известный тем, что в прошлом году попал в секс-скандал, заказывая проституток прямо в зале заседаний Рады, написал пост, об угрозах, которые поступают его коллеге по фракции Марине Бардиной (она поддерживала принятие этого постановления) от других коллег по фракции, которые ведут анонимный телеграм-канал.

"Телеграмм-канал, авторы которого не скрывают своего членства во фракции партии "Слуга народа", в буквальном смысле выс@ли грязный хамский пост против моей коллеги Марины Бардиной, которая выполнила свой профессиональный долг, доложив с парламентской трибуны решение Комитета, который одобрил текст постановления о Второй мировой войне (речь идет о телеграм-канале "Темный рыцарь", к которому считают причастным депутата Александра Дубинского, что он отрицает - Ред.).

Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в Телеграмм-канале свои имена, поливая грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит.

Но на этот раз выродки переплюнули себя. Пост содержит открытые угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому поводу в полицию. Поддерживаю это обращение. И дело не в том, что закон защищает народного депутата от любого давления за выполнение профессиональных обязанностей и защищает его право говорить свободно с трибуны Верховной Рады...

Просто речь идет о правонарушениях совершенных представителями партии власти. Это недопустимо с любой точки зрения", - написал Богдан Яременко.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада не будет еще раз пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой.