Команда гроссмейстеров из Украины одержала победу во всех программах в суперфинале Мировой Лиги по шахматам, который проходил на сайте Chess.com.

Так, поединок стал наиболее крупным в истории. В нем могли участвовать все желающие – от любителей до гроссмейстеров. Участие в нем приняли более тысячи человек с каждой стороны, включая шахматистов из России.

Уточним, что поединки проходили в трех программах: блице, быстрых и минутных. Во всех них победу одержали шахматисты из Украины: 808:396, 942:506 и 650,5:493,5 соответственно.

Напомним, 6 марта в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры. Позже МИД Украины выступил с заявлением, что тела передали специалистам для установления причины смерти.

"Страна" также разбиралась, что известно о гибели украинского шахматиста Богдановича, которого за два дня до смерти внесли на "Миротворец".