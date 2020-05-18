Треть опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, однако половина респондентов с ними не согласна. Еще 17% не смогли ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в честь года президентства Владимира Зеленского.

Так, 51% опрошенных считают, что при Зеленском страна движется в неправильном направлении. Только 32% считают, что президент ведет Украину по верному пути.

При этом социологи отмечают, что более позитивную оценку ситуации дают молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа".

Опрос провели 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Напомним, ранее опрос показал, что украинцы считают Кучму лучшим президентом, чем Зеленский.

Также сообщалось, что треть украинцев считает, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.