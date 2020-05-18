41 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Киеве за минувшие сутки. Среди заболевших пяь медиков и четверо детей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Градоначальник уточнил, что за последние сутки заболевание выявили у 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и двух девочек 5 и 15 лет. Также заболели 11 мужчин (29-65 лет) и два девятилетних мальчика.

"Больше всего случаев за прошедшие сутки выявлено в Дарницком районе - там 11 больных, в Святошинском - 9, по 6 случаев в Деснянском и Оболоньском районах столицы", - сообщил Кличко.

По данным мэра Киева, всего в столице уже подтверждены 2321 случай коронавируса. Для 49 заболевших болезнь оказалась смертельной. За последние сутки скончался один пациент.

"За выходные мобильные бригады медиков отобрали 330 образцов материала для проведения ПЦР-тестов. Всего в лабораторный центр в эти выходные поступило 800 образцов, а обработали в центре 900 тестов", - добавил мэр, уточнив, что за все время с начала эпидемии в лабораторном центре протестировали почти 22400 людей

Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, треть украинцев считает, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

Также мы сообщали, что по информации на утро 18 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 616 человек.