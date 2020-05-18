Среди опрошенных украинцев 20% заявили, что считают лучшим лучшим президентом Леонида Кучму (1994-2005). Владимир Зеленский оказался на втором месте - 16%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" по случаю года президентства Зеленского.

Как отмечается, респондентов спросили, кто по их мнению является лучшим президентом за всю историю независимой Украины. Так, 20% выбрали Кучму, 16% - Зеленского, 13% - Леонида Кравчука (1991-1994), 12% - Петра Порошенко (2014-2019), 9% - Виктора Януковича (2010-2014), а 6% - Виктора Ющенко (2005-2010).

При этом 14% опрошенных не выбрали никого из них, а 10% затруднились ответить.

Также респондентов попросили оценить правление каждого президента по шкале "упадок – застой – развитие". По мнению опрошенных, при Кучме и Зеленском преобладало развитие. При Кучме 41% видит развитие, 26% - застой, 19% - упадок, 14% затруднились ответить. При Зеленском 33% видит развитие, 26% - упадок, 20% - застой, 21% затруднился ответить.

Мнения опрошенных о правлении Кравчука разделились примерно поровну: 28% видят развитие, 25% упадок, 24% застой, 22% затруднились ответить.

Президентство Порошенко и Януковича респонденты оценили как упадок. При Порошенко 49% видят упадок, 27% - развитие, 17% - застой, 7% затруднились ответить. При Януковиче - 45% упадок, 24% застой, 23% развитие, 8% затруднились ответить. Правление Ющенко 36% опрошенных оценили как застой, 35% - как упадок, 18% - как развитие, а 10% затруднились ответить.

Опрос провели 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Напомним, как сообщалось, за год президентства Зеленского госдолжности получили 30 сотрудников "Квартала 95".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, чего ждали от нового президента и что в итоге получили спустя год.