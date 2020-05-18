Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в крупные торговые центры в столице нужно открыть только после того, как будет восстановлена работа метро. Также этому должно способствовать улучшение эпидемиологической ситуации.

Слова чиновника приводит пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Большие торговые центры нужно открывать после восстановления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте, в частности в крупные ТЦ", - сказал он.

Также Кличко уточнил, что на открытие торговых центров и восстановление работы метро можно рассчитывать уже в конце мая, если эпидемическая ситуация будет улучшаться.

Напомним, смягчение в Украине жестких карантинных ограничений, как и ожидалось, привело к тому, что народ массово ринулся в магазины, кафе и салоны красоты.

Также "Страна" рассказывала, как украинский бизнес восстанавливается после ослабления карантина.