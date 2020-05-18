Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, большинство украинцев отдали бы свой голос за действующего главу государства Владимира Зеленского (39,9% среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании и определился с голосом). При этом его рейтинг снижается: в апреле за него в первом туре готовы были голосовать 42,6% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 12-13 мая опросили 3 000 совершеннолетних респондентов, проживающих в разных регионах страны, за исключением Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Согласно данным опроса, за действующего главу государства свой голос готовы отдать 39,3% респондентов, которые намерены идти на выборы и определились со своими предпочтения. 13,9% поддержали бы сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, 13,3% - экс-президента Петра Порошенко.

8,6% определившихся опрошенных отдали бы голос лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 5,9% - председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 3,6% - председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 2,5% - мэру Львова Андрею Садовому, 2,4% - лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, 2,1% - депутату от фракции "Голос" в Раде Святославу Вакарчуку, 1,7% - лидеру "Всеукраинского объединения Свобода" Олегу Тягнибоку, а 0,4% - мэру Киева Виталию Кличко.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

При этом во втором туре Зеленский победил бы всех оппонентов, набрав около 75% голосов.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, социологи выяснили, что в конце марта 46% украинцев положительно относились к президенту страны Владимиру Зеленскому.