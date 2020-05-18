В Киеве в жилом массиве "Троещина" на остановке образовалась гигантская очередь. Люди, которым нужно доехать до центра, выстроились в несколько сотен метров, ожидая автобуса №114, но из-за карантина он ходит со значительными ограничениями.

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook утром в понедельник, 18 мая.

"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - подписано фото.

Многие пользователи возмутились подобной ситуацией в городе, о чем написали в комментариях.

"Боже... и это при том что автобусов более чем достаточно, чтобы обеспечить нормальный выпуск! Когда в Европе никаких "спецпропусков" не вводили, а просто увеличили выпуск - у нас только таким маразмом и занимаются", - написал один из юзеров.

"До обеда на работу, после обеда домой. Поработал", - иронизирует комментатор.

Напомним, в столице из-за карантина общественный транспорт работает по спецпропускам, которым могут воспользоваться работники сфер, необходимых во время карантина. В их число входят медики, спасатели, полиция, работники продуктовых магазинов и так далее.

Как сообщалось, 12 мая в столице вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 маршрута. Однако этих мер оказалось не достаточно: транспорта не хватает, в городе пробки, а таксисты значительно подняли стоимость проезда.

В КГГА собираются полноценно запустить транспорт с 22 мая. Однако более вероятная дата - 25 число. Тогда в городе могут запустить и метро, если разрешит Кабмин. Однако о запуске маршруток речь пока не идет.