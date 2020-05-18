В середине мая 36% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране не изменяется, примерно столько же жителей страны - 35% - уверены, что она улучшается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 12-13 мая 3 000 респондентов старше 18 лет, проживающие в разных регионах Укаины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, ответили на вопросы социологов. Оказалось, что за последние две недели количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).

35% опрошенных в середине мая заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. 24-25 апреля так считало всего 15% респондентов. Еще 36% полагают, что ситуация не меняется (в апреле - 33%).

Кроме того, треть населения (32%) оценивает направление движения Украины как правильное, а половина (51%) - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента страны Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, в начале мая социологи выяснили, что 22% украинцев считают, что карантин нужно завершать.