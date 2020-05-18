В понедельник, 18 мая, израильские ученые из Института исследований в городе Нес-Ционе успешно завершили клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, во время проведения испытаний были вакцинированы 50% грызунов, после чего все они были заражены коронавирусом. Результаты показали, что животные, которые получили вакцину, остались здоровы.

В ближайшее время ученые приступят к испытаниям на других животных, после чего начнутся испытания на людях. Если все пойдет по плану, вакцина от коронавируса будет создана в Израиле через год или даже раньше.

Напомним, американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.

Также "Страна" писала, что заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исиня рассказал о том, что Китай начал проводить испытание уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.