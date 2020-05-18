После того как нардепы Юлия Тимошенко и Сергей Власенко задекларировали доход в размере около 150 миллионов гривен каждый от американской юридической фирмы, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит, вовремя ли они предоставили соответствующие данные госорганам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве уточнили, что Юлия Тимошенко подала в НАПК декларацию в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP. Она сообщила, что получила 148 млн грн в рамках "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

Сергей Власенко в документах указал, что получил от этой же компании 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 млн грн, 56,9 млн грн, 57,3 млн грн и 8,9 млн грн).

Сейчас НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что на самом деле, Тимошенко и Власенко получили средства от компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая в 2012 году работала против главы ВО "Батькивщина" в США в интересах Виктора Януковича.