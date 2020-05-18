Националист Сергей Стерненко, который зарезал в 2018 году человека в Одессе, сегодня приехал по повестке в СБУ. После окончания следственных действий он вышел из здания со словами, что силовики признали его потерпевшим в данном деле.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Меня признали потерпевшим... Я на 100% уверен, что по состоянию на сегодня, мне должны были вручить подозрение по ст. 115 – умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон", - утверждает Стерненко.

Интересно, что на днях убитого Кузнецова признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко. То есть сейчас единственные подозреваемые в деле об убийстве двухлетней давности - сам убитый и его раненый Стерненко приятель.

Радикал же, по версии, следствия - потерпевший. Хотя он догнал и добил Кузнецова своим же ножом и снимал это на видео.

Стерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: Страна

Уточним, что пока Стерненко находился на допросе в СБУ, люди под зданием силовиков кричали "Аваков – черт" и "Баканов – черт". При этом сам националист теперь требует, чтобы дело против него по факту убийства Кузнецова было закрыто.

"Страна" неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти два года ему удается избегает наказания.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, почему аргументы Стерненко в деле об убийстве несостоятельны.

О том, кто на самом деле такой Стерненко можно прочитать в нашем материале.