Представители мессенджера WhatsApp отвергли обвинения в том, что якобы передавали метаданные пользователей в свою материнскую компанию Facebook.

Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает DW.

По словам сотрудников компании, сообщения внутри программ "защищены сквозным шифрованием", а значит их могут читать только непосредственные собеседники.

Отмечается, что метаданные - это, например, IP-адрес, данные о местонахождении, информация о смартфоне и его операционной системе или дата и время сообщения.

Эксперты же считают, что благодаря метаданным можно создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Также, связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении, преимуществах или даже болезнях пользователей.

Перед этим уполномоченный немецкого правительства по защите личных данных Ульрих Кельбер посоветовал федеральным министерствам не использовать это приложение для обмена информацией. Он заявил, что передача метаданных происходит уже при отправке сообщений.

Также Кельбер отметил, что даже "в эти трудные времена", когда из-за пандемии заболевания COVID-19 государственным учреждениям приходится менять пути коммуникации, нельзя пренебрегать защитой данных.

Из-за пандемии Covid-19 и карантина люди стали значительно активнее пользоваться разнообразными онлайн-платформами для общения. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, в последнее время активность пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp значительно возросла.

Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает более 2 миллиардов человек.

Напомним, ранее WhatsApp обвинил Израиль во взломе личных аккаунтов журналистов, чиновников и активистов.

Также мы писали, что выяснилось, как злоумышленники могут атаковать участников группового чата WhatsApp.