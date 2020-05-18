Во Франции впервые за 31 год женщина родила шестерню. Она стала матерью сразу пятерых девочек и одного мальчика.

Об этом со сообщает радиостанция RTL.

Сообщается, что это очень крупные недоношенные дети, они появились на свет после пяти месяцев и одной недели беременности матери за четыре минуты. Вес новорожденных, - от 630 до 730 грамм. Врачам больницы в Страсбурге пришлось сделать кесарево сечение роженице. Сообщается, что у матери уже есть двое старших детей.

Для того чтобы помочь младенцам появиться на свет, была задействована команда из 30 специалистов. Новорожденные были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице несколько месяцев.

Отметим, что в прошлый раз во Франции такие роды состоялись более 30 лет назад, в 1989 году в парижской больнице.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Китае жительница провинции Хэбэй родила девочек-близнецов спустя шесть дней после того, как родила сына.