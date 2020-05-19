19 мая православные отмечают День памяти святого Иова Многострадального, жившего до воплощения Христа в мире и считавшегося образцом веры и терпения. В этот день сеяли горошек и огурцы, а обильные росы говорили о хорошем урожае. Именины сегодня отмечают Иваны, Денисы и Василии.

Праздники в мире

В Турции 19 мая национальный праздник - День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, который в этом году пройдет без массовых мероприятий в условиях коронавирусного карантина и введенного в стране комендантского часа.

В Греции 19 мая - день геноцида греков Малой Азии, когда нация скорбит и оплакивает жертв турок-османов 1916-1923 годов.

У мусульман 19 мая - самая значимая ночь Рамадана, ночь Ляйлятуль-кадр (ночь Могущества и Предопределения), когда читают Священный Коран, прощают старые обиды, анализируют ошибки и строят планы на будущее.

Даты и события дня

В 1536 году в Лондоне обезглавили вторую жену Генриха VIII Анну Болейн, женщину осудили за "государственную и супружескую измену".

В 1802 году первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт учредил орден Почетного легиона - высшую награду Франции. От ордена отказались в частности философ Жан-Поль Сартр, экспериментатор Мария Склодовская-Кюри, президент Сирии Башар Асад..

В 1910 Земля пересекла хвост кометы Галлея.

В 1922 году в СССР стал Днем пионерии, когда была создана эта пионерская организация.

19 мая 1977 года родилась уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, которой сегодня исполняется 43 года.

19 мая 2018 года принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На свадьбу пригласили 1200 незнатных людей со всех уголков Великобритании. В последствии у пары родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и чета сложила с себя королевские полномочия.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Скриншот bbc

Именины

Сегодня День ангела у Ивана, Василия и Дениса, а также людей с редкими именами - Иларион, Марфа, Рафаил, Сосанна.

Церковный праздник

19 мая чествуют память праведного Иова Многострадального, который упоминается в Ветхом Завете.

Иов был непорочен и справедлив, несметно богат и счастлив в воспитании семерых сыновей и трех дочерей. По воле Божьей на него обрушились испытания в виде проказы, нищеты, смерти детей. Несмотря на все земные беды, он остался верен Богу. За терпение и твердость Господь наградил Иова вдвое больше прежнего. В счастье он прожил до глубокой старости и стал примером терпения и смирения.

В Церкви святой Иова считается прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества.

В народе праздник называют Иов-горошник или Иов-огуречник. В этот день сажали огурцы, бобы и тыкву, а на закате солнца - горох. Утренняя роса в эти дни говорила про урожай огурцов и других огородных растений. Еще несколько примет дня: отсутствие утренней росы было свидетельством перемены погоды; если на рассвете был туман - вскоре будут осадки, щебет птиц - предвестник хорошей погоды в ближайшие дни.

На Иова нельзя ругаться с близкими, коллегами и друзьями, чтобы не навлечь на себя и родных беду. Издавна считалось, что сны, приснившиеся на 19 мая, предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А сон, увиденный днем 19 мая, может исполниться через шесть лет.

Иов узнает о своих несчастиях, гравюра Гюстава Доре. Фото: wikipedia.org

Напомним, что скоро украинцев ждут следующие церковные праздники:

апостола и евангелиста Иоанна Богослова (21 мая);

перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (22 мая);

Равноапостольских Мефодия и Кирилла (24 мая);

Вознесение Господне (40-й день по Пасхе, двунадесятый - 28 мая);

Иконы Божьей матери Сполучница грешных (31 мая).

Также "Страна" публиковала посевной календарь на май 2020. График по дням для огородника и садовода.

Мы также писали про благоприятные дни для стрижек в мае для женщин и мужчин.