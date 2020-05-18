Одесский радикал Сергей Стерненко сегодня был признан потерпевшим по делу о нападении на него в мае 2018 года. Речь об эпизоде, где "активист" догнал и убил одного человека и ранил второго.

Хотя от сегодняшнего визита Стерненко в городскую управу СБУ Киева сегодня ждали другого - объявления ему подозрения.

Такие слухи усиленно поддерживал и сам праворадикал, а правоохранители вплоть до сегодняшнего дня их не опровергали. Поэтому было предположение, что выйдет Стерненко из СБУ уже в статусе подозреваемого.

Однако случилось ровно наоборот.

По делу о нападении на Стерненко, которое ведет СБУ, он признан потерпевшим. А парой дней ранее подозреваемым в этом деле стал... погибший от руки "активиста" Иван Кузнецов. Повторимся - уже два года как умерший человек.

При этом параллельно по этому инциденту заведено еще одно уголовное дело - об убийстве Кузнецова. Где убивший его Стерненко по-прежнему проходит как свидетель.

То есть убийца - уже потерпевший, а жертва - подозреваемый. Такая вот юридическая трактовка событий от СБУ.

"Страна" разбиралась, почему Стерненко не вручили подозрение.

Состояние дел против Стерненко

Как уже говорилось выше, дел по Стерненко два.

Первое - об убийстве Ивана Кузнецова, которого одесский радикал догнал и зарезал своим собственным ножом, да еще и вел стрим с места происшествия.

По нему "активист" все еще проходит как свидетель. И сегодня тут ничего не изменилось.

Второе - о нападении на Стерненко со стороны того же Кузнецова и Александра Исайкула, которого радикал ранил.

В этом деле он сегодня стал потерпевшим.

Оба дела ведут одни и те же прокуроры, а непосредственно расследует СБУ - туда производство распределил еще генпрокурор Рябошапка (как до него это сделал Юрий Луценко). Таким образом убийство пытались представить не как обычную уголовную агрессию, а как некий заговор по нападениям на майдановских активистов.

Такая версия расследуется уже без малого два года, но никаких результатов - кто же на них нападает и есть ли какой-то направляющий центр - нет. И, соответственно, все это время Стерненко гуляет на свободе.

Попытка "закрыть" радикала предпринималась осенью - МВД составило проект подозрения, где убийство называлось умышленным и доказывалось, что Стерненко первым атаковал двух прохожих. Однако, "пидозру" не подписал Рябошапка и, как уже говорилось, "эвакуировал" дело в СБУ.

Правда, до сих пор не совсем понятно, почему дело об убийстве расследует "контора". Статья 115 не является подследственной этому ведомству. Ей должна заниматься полиция.

Впрочем, по этому делу движений как раз нет. Зато по первому - "нападениям на активистов" - СБУ признала подозреваемым убитого Кузнецова. А зарезавшего его Стерненко - потерпевшим.

Почему не удалось сделать Стерненко подозреваемым

На прошлой неделе Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. И заявил, что там ему намереваются вручить подозрение в убийстве.

У следствия было несколько дней, чтобы опровергнуть это заявление. Но делать этого оно не стало. И многие решили, что "активиста" и правда наконец-то сделают подозреваемым.

Однако сегодня под зданием киевской городской управы СБУ в Аскольдовом переулке собралось где-то до сотни националистов. Приехало и несколько депутатов (в том числе от "Слуги народа"), бывший таможенник Нефедов и другие сторонники Майдана.

После чего СБУ выпустила заявление, что никакого подозрения вручаться не будет. А вышедший из здания Стерненко объявил, что его признали потерпевшим. И теперь второе дело - об убийстве - надо закрывать, ведь нельзя быть одновременно и потерпевшим, и убийцей по одному и тому же эпизоду. Тем более, что подозреваемыми признали других людей - раненого ножом Стерненко Исайкула и погибшего от руки "потерпевшего" Кузнецова.

Надо признаться, что такого кульбита от следствия не ожидали даже сами сторонники Стерненко. Не говоря уже о тех, кто давно требует посадить радикала.

Версий случившегося сегодня две.

1. СБУ действительно собиралась вручить подозрение. Но увидев, что Стерненко собирает массовку - а организация протеста началась еще на той неделе - правоохранители и власти испугались и отыграли назад.

Это версия самого Стерненко.

2. Подозрение вручать не собирались. А повестку радикалу прислали, чтобы "бросить кость" сторонникам посадки Стерненко. Причем картинка недовольных радикалов под зданием СБУ была только на руку организаторам этой пиар-комбинации.

А заодно решалась еще одна задача - проверить реакцию радикалов, "Майдана" и западных посольств.

В пользу этой версии говорят определенные факты.

Это главным образом сам факт повестки. Вручить подозрение могли более привычным способом - задержав Стерненко (статья это позволяет) и зачитав ему "пидозру". Что исключило бы заранее подготовленные митинги.

Повестка же позволяла раскачивать тему "преследования Стерненко" несколько дней и создавать иллюзию, что его дело сдвинулось с мертвой точки.

Одновременно - следствие не опровергало заявления Стерненко о готовящейся "пидозре". Хотя можно было это сделать немедленно и сразу сбить волну хайпа.

Кстати, учитывая, что хайп этот поднял с подачи СБУ сам Сергей, то вполне вероятно, что он знал об исходе сегодняшних событий заранее ("Страна" уже рассказывала о связях Стерненко с этим ведомством).

Вывод из этого следует простой - власть пока что не планирует сажать Стерненко. Его явно выводят из-под удара процессуально (на это работает признание одесского убийцы потерпевшим). А в остальном ажиотаж раздувается для электората Зеленского, который ждет, что власть приструнит радикалов.

Правда, если такая задумка и была изначально, то эффект для "целевой аудитории" (то есть. сторонников посадки Стерненко) получился обратным - с их точки зрения ситуация, когда подозрение вручается убитому Сергеем Стерненко, а его самого делают потерпевшим, является абсурдной и свидетельствует о трусости власти.

"Абсурд и позор". Реакция соцсетей

Историю с несостоявшейся "пидозрой" широко обсуждают в соцсетях.

"Стерненко вышел из СБУ и заявил, что его признали потерпевшим. То есть не подозрение вручили, как многие ожидали (в том числе и сам Стерненко), а сделали потерпевшим.

Теперь констатируем положение дел с точки зрения СБУ: убитый Сергеем Стерненко человек - подозреваемый. Убийца Стерненко - потерпевший.

Абсурд и позор", - пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Он также добавил: "В общем, если и была у кого-то во власти задумка сделать "многоходовку" с вручением подозрения сначала жертвам Стерненко (в том числе и убитому им Кузнецову), а потом и самому Стерненко, то она рухнула после угроз националистов и массовки, которую они сегодня собрали под СБУ.

По итогу с "пидозрой" только жертвы Стерненко. Сам Стерненко по-прежнему "вне подозрений" для наших "правоохранительных органов"".

Журналистка "Страны" Олеся Медведева ждет, когда уже Зеленский извинится перед Стерненко.

"Гребаный стыд СБУ! Правоохранительной системы у нас не то что нет, она работает в обратную сторону.

Убийца Стерненко - потерпевший, а убитый Кузнецов - подозреваемый.

Сидят такие зэки по статьям, связанным с убийством, и думают: "вот бл&, надо было кричать, что это самооборона и не важно, что нож был у меня, а "нападавшие" были без оружия, да под СБУшников ложиться вовремя, щас бы на воле вольной гуляли б, а не в камере сырой сидели" или так "тю, так можно "косить" людей направо и налево, а потом прикинуться активистом-нациком и тебе все простят, тююю".

Далее ждём: Личного извинения президента перед убийцей. Назначение на высокую должность, преимущественно в правоохранительных органах"

"Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. Дешевые позорные морды. Он рано или поздно сядет, а вы из образа мокрой курицы уже не выйдете", - пишет юрист Андрей Портнов.

"Убийца Стерненко — потерпевший? После того, что он сделал с СБУ, он обязан на СБУ жениться. Позорище трусливое, а не чекисты", - возмущается блогер Александр Скубченко.

"Итак, ультраправый убийца Стерненко официально признан потерпевшим.

Через три дня после того, как его покойной жертве было предъявлено обвинение.

Здесь надо написать много слов про права, свободы, демократию и достоинство - но я воздержусь, пожалуй", - журналист Андрей Манчук.