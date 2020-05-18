В понедельник, 18 мая, в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые являются социально значимыми. Также регулировать будут товары, которые имеют противоэпидемическое назначение.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Так, регулирование будет осуществляться до окончания карантина при помощи декларирования изменений розничных цен в случае их увеличения. Декларировать будут только розничные цены, оптово-отпускной стоимости это не коснется.

Уточняется, что субъекты хозяйствования должны будут декларировать планы о поднятии розничной цены на более чем 5%.

Напомним, в воскресенье, 17 мая, в сети появилось видео, как на свалку под Киевом выбросили тонны нераспроданной из-за карантинных ограничений моркови.

Также "Страна" писала, что в США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса. В обычных американских магазинах мясо стало пропадать с прилавков, а в премиальных торговых точках имеются обильные запасы этих продуктов.