Утром в понедельник, 18 мая, в Соборе Святого Петра в Ватикане, где еще в марте приостановили службы из-за коронавируса, Папа Римский Франциск отслужил утреннюю мессу.

Трансляцию в YouTube вел информационный портал Святого престола Vatican News.

Утренняя месса в капелле Собора святого Петра, где захоронен святой Иоанн Павел II, была приурочена к 100-летию со дня рождения святого, день памяти которого отмечается 18 мая. А в пятницу власти Ватикана провели полную дезинфекцию главного католического храма в мире.

"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", - заявил Папа Франциск во время службы.

Напомним, недавно близкий помощник Папы Римского заразился коронавирусом.