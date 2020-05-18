Сегодня, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В ночь на понедельник, здание Офиса президента окрасили в цвета флага крымских татар в знак памяти жертв депортации.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице Офиса президента в Facebook.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу", - обратился к украинцам Зеленский.

Офис президента окрасили в цвета флага крымских татар. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Уточняется, что данное мероприятие было символом солидарности украинского и крымскотатарского народов.

Напомним, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, показали видео-инсталляцию, о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымскотатарского народа.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии.