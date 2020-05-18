В Киеве завершаются работы по обустройству улицы Пушкинской для велосипедистов. Там появились велопарковки, новая разметка для велодорожки и первая в столице велостойка для ожидания зеленого сигнала светофора.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Улица Пушкинская надела новое дорожное платье. На выходных нанесли разметку двухкомпонентным холодным пластиком", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на этой улице установили первые в Киеве велопарковки, которые одновременно делают невозможным заезд автомобилей на тротуар.

Глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев уточнил в Facebook, что реконструкция коснулась отрезка Пушкинской от площади Льва Толстого до Прорезной. А зона ожидания велосипедистами сигнала светофора появилась на перекрестке улицы Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко.

"Следующая улица с велодружественной инфраструктурой - Золотоворотская, по которой работы будут выполнены до конца мая", - сообщил Густелев.

Напомним, с понедельника ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, чтобы не образовывались "карантинные" пробки.