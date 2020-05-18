В понедельник, 18 мая в министерстве здравоохранения представили обновленную информацию о заражениях коронавирусом в различных регионах Украины.

Соответствующий пост был опубликован на Facebook.

Так, лидирует по количеству заражений Киев - 2 321 случай. На втором месте оказалась Киевская область - 1 224 случая заболевания коронавирусом. На третьем месте расположилась Ивано-Франковская область - 1 221 случай заражения.

Меньше всего заболевших коронавирусом в Донецкой области (131 украинец) и Сумской (163 заболевших).

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине выявили уже 18 616 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 17 мая, сообщалось о 18 291 случае. За сутки выявлено 325 новых заболевших, выздоровело 160 пациентов, и умерли 21 человек.

Также "Страна" рассказывала, что олигарх Ринат Ахметов намерен в случае заражения коронавирусом лечится в украинских больницах. По его словам, в Украине очень сильные специалисты