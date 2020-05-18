В этом сезоне, несмотря на карантин и эпидемию коронавируса, украинцы смогут купаться. Пляжный сезон будет открыт.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 18 мая, видео обнародовано в Facebook.

Консультации с украинскими инфекционистами подтвердили, что морская вода и солнечный ультрафиолет уничтожают возбудителя коронавирусной болезни, поэтому пляжи в Украине, как и в других странах, откроют.

Также, по словам Ляшко, в речках с проточной водой инфицироваться сложно, поэтому Минздрав даст разрешение на работу и речных пляжей в этом сезоне.

Пляжи рекомендуют не посещать людям из групп риска - старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Также нужно будет соблюдать дистанцию.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 616 человек.